26 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 26 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, İNECIK, BOYAĞBAĞ, KAYNARPINAR, SAIP KÖYÜ
- 26.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ CADDESİ VE CİVARLARI
- 26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-12) - 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, SOKAKLARI, AYIBALIĞI CADDESI VE CIVARI
- 26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-9) - D KOLU - 33, 34, 35, 36 SOKAKLARI VE CIVARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
- 26.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6657,6645, 6645/3,6645/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUHMURİYET MAHALLESİ,6720,6722,6653,6723,6724,6653/5,6653/3,6720,6722,6725 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ ,6716, 6718/1 SOKAK VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6732,6745,6746,6732,6741,6735,6737 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6620, 6713, 6719/1,6634/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,864,869,862,866,877 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ,203/1,203/20,203/25 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,353,355,357,366,360,353 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ ,YEŞİLOVA,ZAFER,ALTINDAĞ,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ,YENER,FAZILPAŞA,YAVUZ SELİM CADDELERİ,194,111,113,117,119,145,147/1,160,172,158,206,219,219/1,221,225,227,249,251,301,303, 322,378,380,382,386,388,390,394,396, 396/1,414,501,305,307,309,349,349/1,402,412,464,469,470,474, 495,497,499,543,544, 456,460,467,468,469,470,472,475,476,543,4216,4165,4167,4169,4175,4179,4181, 4185,4250,4268,4301,4303,4305,4307,4309,4311,4416,4515,5181/1,5267,5458,5459,5460,5460/1,5461, 5463,5464,5465,5469,5489,5489/1,5527,5537,5538,5539,5540,5542,5543 SOKAKLAR VE CİVARI,KÜLTÜR MERKEZİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE -YĞITLER MAHALLESI- SARILAR MAHALLESI - SINANCILAR MAHALLESI -BAĞYURDU OVA YOLU - BAĞYURDU TOPRAK SULAMA TRAFOLARI -İŞLETME TRAFOLARI VE CIVARLARI
- 26.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/31,201/4,DOĞUŞ CADDESİ,HACI BEKTAŞ VELİ SOKAK VE CİVARI
- 26.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI, ÇOLAK İBRAHIM BEY MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.10.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES, ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI
- 26.10.2022 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANGAZI MELTEM GES, HALK ENERJI GES, ORKUN GES ÖZEL TRAFOLARI
- 26.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH. ANACIK ÇEŞMESI MEVKII
- 26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ ,56/3-56/5-76-76/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,296/11-13-16, ANKARA CADDESİ YAN YOLU,269/6-9-10-11, DUMLUPINAR CADDESİ,263/1-2-5, 265 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ,BAYRAKLI,TEPEKULE,ALPASLAN,ÇAY,ÇİÇEK,R.ŞEVKET İNCE,M.ERENER ,MANAVKUYU, ADALET MAHALLESİ,SEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ,275/4 617/10,637,1593/20,1593/14,2092,2093, 2109/2,2129,2124,2129, 2130,2134,2138/ 1-2,2108/1,2100, 2102,2103,2104,2119,2120,2120/1,2120/4, 2121,2123,2125, 2126,2126/1,2127,2130, 2123,2123/1,2123/2,2123/3,2123/4,2123/5,2124,2128,2128/1, 2162,2162/1,2172,5733, 5806,5816,5817,5818,5828,5829,5829/1 SOKAKLAR,ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ HAKAN ŞAKA PARKI İÇİ
- 26.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ,24-25-26-39-44-62 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,267/1,267,263,261,266,264 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAHALLESI
- 27.10.2022 00:00 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR, AYDOĞDU, BAŞARAN, CUMHURIYET, ÇANAKÇI, ÇÖMLEKÇI, İSTIKLAL, KIRKÖY, SARISU, SULUDERE, ŞEMSILER, UMURCALI, YENIŞEHIR, YENI MAHALLELERI VE CIVARLARI
- 27.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ VE CİVARI
- 27.10.2022 01:00 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POLİGON,ESENYALI MAHALLELERİ,HIFSIZSIHHA
- 27.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, İNECIK, BOYAĞBAĞ, KAYNARPINAR, SAIP KÖYÜ
- 27.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 27.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 27.10.2022 08:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HAYKIRAN, BELEN, YANIKKÖY, DOĞAKÖY, ÇUKURKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI