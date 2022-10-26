26 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34500483

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1485., 1490., 1498., 1499., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34241589

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1929., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1929., 2007., BAĞDAT sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34497363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34499384

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 27., 30. sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499412

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 836., 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., ATIŞALANI, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgelerinde 26/10/2022 11:00:00 - 26/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34498587

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BELLİ, REYHAN, SEKMAN sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34495324

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ sk / HOCA GIYASETTİN mah KATİP ŞEMSETTİN, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, TAVANLI MASLAK, VEFA sk bölgelerinde 26/10/2022 09:00:00 - 26/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34498393

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DERVİŞ, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELATAN, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, ERGÜL, ERGÜN, F23, FİRUZE, G-832, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KISA, KOBALT, KOCADERE, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PEHLİVAN, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TALK, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, bölgelerinde 25/10/2022 23:00:00 - 26/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.