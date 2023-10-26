26 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 26 Ekim 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üstü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7740)
–– 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7741)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri