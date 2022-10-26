26 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Ekim 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:30 Oyunun Sahipleri
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bodrumspor - Beyçimento Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yeni Malatyaspor - Göztepe
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Yılport Samsunspor - Boluspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum