26 Ekim 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Ekim 2022 Çarşamba Bugün Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi.

26 Ekim 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2022/13)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri