26 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Ekim 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir
03:45 Süper Lig'in Gol Krallari
04:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor
05:45 Süper Lig'in Gol Krallari
06:00 Hk Ümraniyespor - V.karagümrük
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir
09:45 Süper Lig'in Gol Krallari
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Galatasaray - C. Alanyaspor
13:30 Kasimpaşa - Y. Kayserispor
14:05 Maç Başlıyor
14:30 Kasimpaşa - Y. Kayserispor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 A. Demirspor - A. Konyaspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Galatasaray - C. Alanyaspor
22:00 beIN Süper Lig