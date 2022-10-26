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26 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Ekim 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Hk Ümraniyespor - V.karagümrük

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir

09:45 Süper Lig'in Gol Krallari

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Galatasaray - C. Alanyaspor

13:30 Kasimpaşa - Y. Kayserispor

14:05 Maç Başlıyor

14:30 Kasimpaşa - Y. Kayserispor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 A. Demirspor - A. Konyaspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Galatasaray - C. Alanyaspor

22:00 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Fenerbahçe beIN TV Haberler

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