2022'nin 24'üncü ve son kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Yılın son toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yeni müjdesini duyuracağı bilgisi de verildi. Peki, 26 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjde ne? Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da konuşan Erdoğan, Karadeniz doğalgazına ilişkin, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti. Vatandaşlar ise 26 Aralık Pazartesi CumhurbaşkanıErdoğan yeni müjde ne? Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

26 ARALIK PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ MÜJDESİ NE?

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz gazı "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamanın ardından Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.