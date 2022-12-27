Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef'te sona doğru yaklaşılırken heyecan dorukta. Uzun süredir mücadele eden yarışmacılar final için yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Seyirciler ise dün akşam oynanan oyun sonucunda kimin ceketi aldığını merak ediyor. Peki, 26 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Tolga oldu

Masterchef'te yarışma heyecanı son hızla devam ederken dün akşam oynanan oyun sonucu bir yarışmacı MasterChef hayaline yaklaştı. İzleyicilerin sıkı sıkıya takip ettiği programda dün akşam neler olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında 26 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef önlüğü kim kazandı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

26 ARALIK MASTERCHEF KİM KAZANDI?

konuk şef Ahmet Dede'nin hazırladığı tabağı en iyi yapan Metin oldu ve ceketi giyen ilk kişi oldu.