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26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
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Ankara'da yaşayanlar için hem günlük hem de 5 günlük hava durumu raporu hazırlandı. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu bu günlerde, "26 Aralık Ankara hava durumu" ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler, Meteoroloji'nin açıklamalarını yakından takip ediyor.

26 Aralık Ankara hava durumu tahminleri yayınlandı! Başkentte yaşayanlar için günün en çok merak edilen sorusu, "26 Aralık Ankara'da hava nasıl olacak?" Havanın seyri günlük planları etkilerken, uzmanlardan yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 26 Aralık'ta Ankara'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgede, "Ankara günlük hava durumu" detayları önem taşıyor. Peki, 5 günlük hava tahminleri neler söylüyor? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

26 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da hava durumu çok bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 2°C olarak tahmin ediliyor. Yağış olasılığı %25 civarında ve rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 17 km hızla esecek. Nem oranı %87 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saat 08:09'da, gün batımı ise 17:30'da gerçekleşecek.

26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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