26 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 03:30 İleri Üçlü 05:00 Spor Toto 1. Lig Özetler 05:30 Spor Artı 06:30 Spor Toto 1. Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Dünya Kupası Özetler 07:25 Spor Toto Süper Lig Özetler 07:30 İleri Üçlü 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:10 Spor Toto 1. Lig Goller 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:20 Spor Toto Süper Lig Özetler 12:30 Maç Özel 13:25 Tuzlaspor - Altay 15:30 Maç Özel 15:55 A. Denizlispor - Yeni Malatyaspor 18:00 Stadyum 18:55 Pendikspor - Manisa Futbol Kulübü 21:00 Stadyum 23:30 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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