26 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:30 İleri Üçlü
05:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 Spor Artı
06:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünya Kupası Özetler
07:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
07:30 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:10 Spor Toto 1. Lig Goller
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:30 Maç Özel
13:25 Tuzlaspor - Altay
15:30 Maç Özel
15:55 A. Denizlispor - Yeni Malatyaspor
18:00 Stadyum
18:55 Pendikspor - Manisa Futbol Kulübü
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz