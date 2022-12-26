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26 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir

03:30 Fta Antalyaspor - Ankaragücü

05:15 Derbi Klip

05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Süper Lig

07:15 Trio

08:15 Z Raporu

09:15 Sanal Direktör

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Bir Derbi Günü

13:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

13:30 Fenerbahçe - Trabzonspor

14:00 Geçmişten Günümüze

14:45 Derbi Klip

15:00 Lig Merkezi

17:00 beIN Süper Lig

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

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