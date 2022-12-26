26 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir
03:30 Fta Antalyaspor - Ankaragücü
05:15 Derbi Klip
05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Süper Lig
07:15 Trio
08:15 Z Raporu
09:15 Sanal Direktör
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Bir Derbi Günü
13:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
13:30 Fenerbahçe - Trabzonspor
14:00 Geçmişten Günümüze
14:45 Derbi Klip
15:00 Lig Merkezi
17:00 beIN Süper Lig
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio