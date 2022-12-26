26 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir 03:30 Fta Antalyaspor - Ankaragücü 05:15 Derbi Klip 05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 06:00 beIN Süper Lig 07:15 Trio 08:15 Z Raporu 09:15 Sanal Direktör 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Bir Derbi Günü 13:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 13:30 Fenerbahçe - Trabzonspor 14:00 Geçmişten Günümüze 14:45 Derbi Klip 15:00 Lig Merkezi 17:00 beIN Süper Lig 19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 21:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Trabzonspor beIN TV Haberler

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