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26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

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26 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 26 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 26 Ağustos Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:10 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Annem

01:30 Annem

03:15 Güneşi Beklerken

04:45 Çatı Katı Aşk

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:50 Safir

03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21:30 Sen Kimsin

23:30 Sen Kimsin

02:30 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

10.00 TRT Haber Ortak Yayını

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Türk Sineması

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 6

22:15 Kızıl Goncalar

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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