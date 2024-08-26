26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
26 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte, bugün televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlar!
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 26 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 26 Ağustos Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:10 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Annem
01:30 Annem
03:15 Güneşi Beklerken
04:45 Çatı Katı Aşk
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
00:50 Safir
03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21:30 Sen Kimsin
23:30 Sen Kimsin
02:30 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
10.00 TRT Haber Ortak Yayını
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Türk Sineması
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 6
22:15 Kızıl Goncalar
01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:00 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce