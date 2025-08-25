26 Ağustos Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

26 Ağustos Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
26 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, atamalar ve ilanlar kamuoyunun erişimine sunuldu. Yasama bölümü kapsamında kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye dair düzenlemeler ile yargıya ilişkin hükümler Resmî Gazete'de yer aldı. Ayrıca atamalar listesi ve günün ilanları da bugünkü sayıda yayımlandı.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

