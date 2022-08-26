26 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Ağustos Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ağustos Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAYAĞCI,FIRINLI,KULAKSIZLAR,AKÇEŞME,MEHMET ÇETİN GRUBU,GÖRDES BARAJ KONUTLARI,HİMMET KAHRAMAN GRUBU,ILICAKSU,AKSELENDİ TST,ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SARIÇALI SULAMA KOOP,OLİVENA ZEYTİN,MANİSA MADEN,BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE İŞLETMELER
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK MAHALLESİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞI KIŞLA,DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI,KARALIK,PEKMEZCİ KOCAGEDİK VE PEKMEZCİ MAHALLELERİ AKHİSAR BELEDİYESİ GES TAVUK KÜMESLERİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAŞATIMARI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ TESİSLERİ, TAHİSN PEHLİVAN, AHMET YURTERİ, NİYAZİ POYRAZ, İSMAİL ÇETİNKAYA, ARİF KİRLİCAN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16
- 26.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSELENDİ MAHALLESİ TAMAMI GÖZDE UN,MANİSA BŞB ŞANTİYESİ,UMUT KARAOĞLANLAR PET.ÜR.HAY.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI VE HAMZABEYLİ MAHALLELERİNDEKİ; NURİ ERCAN VE KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZER TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇECİK MAHALLESİ, HALİL KAHYA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASAN ORDU, MASKİ İÇME SUYU, SOLEADO GES ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONU TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARASI MEVKİİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR ESKİ SALİHLİ YOLU. SERKE DERESİ MEVKİİ. MAHMUTLAR MAH. ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MEVKİİ. OYUKİÇİ MEVKİİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR T KIRÜSTÜ MEVKİİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HISAR KAPLICALARI ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH YAYLACIK TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOBA MAH. YEŞİLOBA İÇME SUYU ÖZEL TR AKDEMİRLER ÖZEL TR KARAPINAR MAH. GÖCÜK YENİ MAH. ŞERİF ALİ ÖZGER ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU SİLEDİK HAMİTLİ GEBELER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ GÖMEÇLER MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TAMAMI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAELMACIK MAH. MASKİ KARADÜZ İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KARADÜZ MEVKİ. SELİMİYE AZRA TARIM ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAVAOGLU MAHALLESİ AHBAPLAR SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİ DERE SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMYAYLA MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMYAYLA MAHALLESİ ÇERİPAŞA SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OMURLAR MAHALLESİ HACIYERİ SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANŞA MAHALLESİ YÜCELER SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SAZOBA MAHALLESİ TAMAMI ALİ KARABULUT ÖZEL TRAFOSU
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERENBAĞ MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLİOĞLU HACIBEKİRLER ALTINTAŞ MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞIHLI MAHALLESİ KARADÜZ SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 26.08.2022 17:30 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAYAĞCI,FIRINLI,KULAKSIZLAR,AKÇEŞME,MEHMET ÇETİN GRUBU,GÖRDES BARAJ KONUTLARI,HİMMET KAHRAMAN GRUBU,ILICAKSU,AKSELENDİ TST,ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SARIÇALI SULAMA KOOP,OLİVENA ZEYTİN,MANİSA MADEN,BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE İŞLETMELER
- 27.08.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ TAMAMI AKSELENDİ,KARAYAĞCI,FIRINLI MAHALLELERİ,KULAKSIZLAR,ÇELENLİOĞLU,KUMKUYUCAK,AKÇEŞME,GÖRDES BARAJI,HİMMET KAHRAMAN TST,MEHMET ÇETİN TST,ILICAKSU,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI,ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ ARITMA TESİSLERİ,GÖRDES BARAJI,DANIŞ YAPI,DOĞANLAR KUM OCAĞI,ÖZ TARIM GES GÖKAY TEKSTİL GES,KAYAALTI,YENİKÖY,KILCANLAR,DEYNEKLER,HACIVELİLER,TİYENLİ,BEYLER,YUNUSLAR,TAŞKUYUCAK,OZANCA,HACIBAŞTANLAR,AYANLAR,ÇAMKÖY,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI
- 27.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOYACIK MAHALLESİ
- 27.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ ÇİÇEKLİ İÇME SUYU ÖZEL TR SİNDEL MAH. BASKİ KINIK İÇME SUYU ÖZEL TR DEĞİRMENTAŞI MEVKİİ. KINIK MAH.
- 27.08.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ VE AŞAĞIKOÇAKLAR MAHALLESİ
- 27.08.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATAÜRK MAHALLESİ VE BARBAROS MAHALLESİ
- 27.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜŞÜMÜŞ MEYİTLER MEVKİİ VE KÖYLÜCE MEYDANCIK MEVKİİ.
- 27.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖSELER BEYALAN MEVKİİ.
- 27.08.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ OSMAN GAZİ CADDESİ MEVLANA CADDESİ BİR KISMI
- 28.08.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET, ATATÜRK, BEŞEYLÜL,ESKİCAMİ, MİTHATPAŞA MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 28.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE 3. KISIM VE 4. KISIM SANAYİ SİTESİNİN TAMAMI.
- 28.08.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 28.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPECİK KÖYÜ, TİLKİSÜLEYMANİYE, TEKELER MAHALLELERİ VE TİCARETHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 28.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI
- 28.08.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM APPAK, AZİMLİ, PINARBAŞI, HACIMUSA, GÖZLET, KOYUNCU, TİRKEŞ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 28.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HARMANDALI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 28.08.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER