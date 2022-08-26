26 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 26 Ağustos Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.08.2022 01:00 02:00 OG MANEVRA NEDENİYLE TÜRKELLİ MAHALLESİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 26.08.2022 08:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 26.08.2022 09:00 13:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMZİLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA VE CİVARLARI
- 26.08.2022 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ VE CİVARLARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ CANTEK, ALKORU, MELTEM, EYKO, PİRİREİS, YENİ DOSTLAR, ALTINKENT SİTELERİ VE CİVARLARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ MERKEZ, ADA MEVKİİ VE CİVARLARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DAĞISTAN KÖŞE HÜSEYİN TOSUN TR, DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR, İBRAHİM KIZIL VE ARKADAŞLARI, KEMAL TOPAL VE ARK. TR, HÜSEYİN GÜNGÖR VE ARKADAŞLARI, OSMAN SÜREN VE ARKADAŞLARI, AHMET AKTAR VE ARKADAŞLARI TR, İSMAİL AĞAR VE ARKADAŞLARI TR, MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR, SERHAT SONER SELVİ ÖZEL TR, ZEHRA KARAÇOBAN ÖZEL TR, RAMAZAN SARIÇOBAN ÖZEL TR, ALİ GÜRBÜZ ÖZEL TR, EMRULLAH KARTAL ARK., SÜLEYMAN ÇORUM VE ARKADAŞLARI, MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR, İBRAHİM DÖNMEZ VE ARK, SAMİ YILMAZ VE ARKADAŞLARI TR, GÜRHAN BOYAN VE ARKADAŞLARI TR, FERİDUN DUYMAZ VE ARKADAŞLARI TR, KOCAGENLER METİN DUYMAZ ARK. TR, ÇARDAK YERİ TR, MURAT BÜYÜKADAM VE ARKADAŞLARI TR, CEMALETTİN YILDIZ TR, KARAKOVA TR-1, BAKIRÇAY YANI TR-2, MANDIRA ÖNÜ FAHRİ DOĞAN VE ARK. TR, KARAKOVA TR-2, BAKIRÇAY YANI TR-1, MEHMET HİTAY ÖZEL TR, ALİ KARGA VE ARK., ALİ PARAPAN VE ARK. ÖZEL TR, SALİH ÇALIŞKAN ÖZLE TR, RAHMİ ÇELİKTAŞ VE ARK. ÖZEL TR, ALİM ÖZBİR VE ARK. ÖZEL TR, FERİDUN DUYMAZ VE ARK. 2 ÖZEL TR, KOVA ARASI BELEDİYE TR, BOYALI AZMAK TR-2, KAŞAKLAR TR-1, BOYALI AZMAK TR-6, BOYALI AZMAK TR-5, BOYALI AZMAK TR-3, BALKANLI OVASI TR, YALÇIN ÇETİN VE ARKADAŞLARI GRUBU, BOYALI AZMAK TR-1, VAHİT AVCI VE ARK. TR, MEHMET AKTAŞ VE ARK. GERİŞLER TR, RAFET GÖKALP VE ARKADAŞLARI TR, BOYALI AZMAK TR-4, HASAN HÜSEYİN ÇAMZEYBEK VE ARK. ÖZEL TR, METİN DUYMAZ ARK., SEÇ SALÇA VE CİVARLARI
- 26.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARNIÇ MAHALLESİ, BUKET VE AKYAR SOKAKLAR CİVARI
- 26.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,FAZILBEY CADDESİ,1704 - 1728 - SANCAR MARUFLU SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,HÜSEYİN YURTTAŞ - NEBİL SUSUP SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1813/4 - 1813/5 - 1803/2 - 1813 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1735 - 1768 - 1748 - 1759 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,MİMAR AKİF KINAY - MUHARREM CANDAŞ - 1786/1 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ,2115,2154,2129 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLARI VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/40 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA MAHALLESİ,EŞREFPAŞA CADDESİ VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1019-1080-1204/1,2,3,4,5,6,7,8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,6100 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRAZLIKÖYÜ ,ÇATALKAYA MEVKİİ
- 26.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARIKBAŞI MAHALLESI TAMAMII İLE ARIKBAŞI MAHALLESI TOPRAK SU TRAFOLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞCILAR, YUKARI TOSUNLAR MAHALLESI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞLAR, ARKACILAR, KARAMAN MAHALLELERI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI, YOLÜSTÜ, UMURBEY MAHALLESI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖDEMIŞ İLÇESI PIRINÇÇI VE BIÇAKÇI MAHALLELERI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKAVULCUK FIDERI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI, YENIKÖY, IŞIK MAHALLELERI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖDEMIŞ İLÇESI EMIRLI, OVAKENT, ORHANGAZI, KÖFÜNDERE, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞILKÖY, ÇAYLI MAHALLELERI KIRAZ İLÇESI YAĞLAR, ARKACILAR, KARAMAN MAHALLELERI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAHALLESI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII
- 26.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-167 SIĞACIK MARTI SITESI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI MAH.-DOYRANLI MAH.-GRUB SULAMA TRAFOLARI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH 3639,3659,3602/2,3572,3629,3705,3576,3637,3651,3653 SOKAKALAR İBRAHIM KESICI,SEYIT GEZICI CADDELERI BIR BÖLÜMÜ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK MAH. ÖZBEK CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞCILAR MAHALLESI, 9017. SK., 9022. SK., 9000. SK., 9021, 9016/1. SK., YAĞCILAR KÖYÜ, 9016. SK., 9015. SOKAKLARDIR.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESI 12026/1. SK., 12026, GÜL BAHÇE CD., 12026. SK., 12028. SK., 12030. SK., 12033. SK., 12042. SK., 12042/2, 12032. SK., 12035. SK., 12038. SK., 12032 SOKAKLARDIR.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESI 12026/1. SK., 12026, GÜL BAHÇE CD., 12026. SK., 12028. SK., 12030. SK., 12033. SK., 12042. SK., 12042/2, 12032. SK., 12035. SK., 12038. SK., 12032 SOKAKLARDIR.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINELI MERKEZ
- 26.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3301, 3302, 3309, 3310 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 26.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 26.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİR SULTAN MAHALLESİ,1140-1166-1167-1168-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1187-2206-2208-2359-2360-2361-2362 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-74 GÜNEŞKÖY SITESI
- 26.08.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE KINIK TR 20,KINIK BELEDİYE İÇME SUYU ÖZEL TR, AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR VE CİVARLARI
- 26.08.2022 12:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMZİLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE YUKARICUMA VE CİVARLARI
- 26.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,1704,1728,SANCAR MARUFLU SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 26.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİR SULTAN MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ-1140-1140/1-1180-1182-1182/1,2-1189-1190-1191-1192-1193-2202-2203-2203/1-2213-2214-2215-2215/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,6100 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI 335, 360, 361, 364, 442, 455, 456 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OBAKENT SITESI, SERAKENT SITESI, DORUK SITESI VE ÇEVRESI
- 26.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-73 BANKACILAR
- 26.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR,ŞEHITLER,EĞERCI MAHALLELERI TAMAMI,ÇAYBAŞI MAHLLESI BIR BÖLÜMÜ SULAMA VE ÖZE TR ABONELERI
- 26.08.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI, İZSU, 2. FILO LOJMANLARI, YILDIZ TEPE, PANORAMA, YENILIMAN MEVKII TAMAMI, AKÇAKILISE TAMAMI, TEPEBOZ, BOZKÖY, NIHAT ALAKUŞ
- 26.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARTEPE MAHALLESİ,DİCLE CADDESİ,2622-2624-2627-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-3636-2637-2638-2639-2640-2643-2648 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-142 TEOS EVLERI
- 26.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARTEPE MAHALLESİ,GÜNEŞ CADDESİ,2648 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAŞAR KEMAL MAHALLESİ,6004 SOKAK VE CİVARI
- 26.08.2022 16:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 26.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-176 SEÇKINEVLER
- 26.08.2022 18:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. YOLBAK ÖZEL TR, ART ALUKROM ÖZEL TR, SIMER İSTIF MAKINALARI VE CIVARLARI