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26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

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Ankara'da 26 Ağustos tarihinde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları mağdur etti. Kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi arayan vatandaşlar durumu yakından takip ediyor. Ankara'daki güncel elektrik kesintileri ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Ağustos'ta Ankara'da çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli ilçelerde ve mahallelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. Aşağıda, 26 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin listesi bulunmaktadır. Ankara'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi olacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.

ANKARA 26 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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