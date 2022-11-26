26 - 27 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34546074

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 377., 378., 384., 385., AVNİ ANIL sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34545042

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3040., 3042., 3088., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34545058

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539434

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1644. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34546075

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34545039

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34536668

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., BURÇAK, KÖKSAL, OYA ÇİÇEĞİ, SARMAŞIK, ZAMBAK, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34537850

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 354., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539436

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah, PAZARYOLU CD., 19 MAYIS BULVARI sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34546045

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657., 1659., 1664. sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34537577

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 326., 328. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34537579

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 353. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-11-26 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34536564

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34544967

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, OĞUZHAN, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34544968

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34544969

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34544966

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, TATLIPINAR, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34536600

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/11/2022 14:00:00 - 26/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34542828

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34542831

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 26/11/2022 13:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.