Kurban bayramına yaklaşırken kuyumcuların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. 26 Haziran Pazartesi günü kuyumcular açık mı, kapalı mı olacak? Hafta içi çalışma saatleri hakkında bilgi veren haberde, kuyumcuların hafta içi ve Cumartesi günleri açık olduğu, Pazar günleri ise kapalı olduğu belirtildi. Bu nedenle, 26-27 Haziran tarihlerinde kuyumcular açık olacak.

Kurban bayramına sayılı günler kala kuyumculardan alışveriş yapmayı planlamakta olan birçok kişi tarafından 26 – 27 Haziran kuyumcular açık mı? Sorusu ile kuyumcuların 26 Haziran Pazartesi günü açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 26 – 27 Haziran kuyumcular açık mı? 26 Haziran Pazartesi günü kuyumcular açık mı, kapalı mı olacak?

26 – 27 HAZİRAN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. 26 – 27 Haziran tarihi hafta içine denk gelmesi nedeni ile kuyumcular açık olacaktır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.