26-27 HAZİRAN KARGOLAR AÇIK MI? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? soruları gündeme geliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala kargoların çalışma günleri merak ediliyor. 26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? araştırılıyor. Peki, 26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? merak ediliyor.26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? araştırılıyor. 26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? gündeme geliyor. 26-27 Haziran kargolar açık mı? PTT kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

26-27 HAZİRAN KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram tatili süresince Türkiye'deki kargo firmaları hizmetlerine ara verecek. Resmi tatil 27 Haziran saat 13.00'te başlayacak ve 28-29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Kargo şirketleri, 3 Temmuz Pazartesi günü tekrar faaliyete geçmeyi planlıyor. Kargo şubeleri, 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün olmak üzere vatandaşlara hizmet sunacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.

PTT KARGO AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda PTT kargolar açık olmayacaktır. PTT kargo 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye devam edecektir.

ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Aras Kargo Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aras Kargo bayramda çalışıyor mu? Sorusuna yanıt verdi.

"Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı sebebiyle resmi tatil olan 28 Haziran ve 01 Temmuz tarihleri arasında çalışmamıza ara vereceğiz. 26-27 Haziran tarihlerinde şubelerimiz 09.00-18.00, çağrı merkezimiz ise 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle mesaimize devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar dileriz."

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2023 Kurban Bayramı öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Kurban bayramı resmi tatil olduğu için tatil 27 Haziran arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Temmuz gününe kadar devam edecek.

Buna göre; 27 Haziran salı arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 1 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.