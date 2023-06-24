Kurban bayramına sayılı günler kala birçok farklı işletmenin ve kuruluşların açık olup, olmadığı araştırılıyor. Bankaların 26-27 Haziran tarihlerinde açık olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi tatil olmaması nedeniyle bankaların açık olacağı öngörülüyor ancak net bir açıklama yapılmadı.

Kurban bayramına sayılı günler kala birçok farklı işletmenin ve kuruluşların açık olup, olmadığı araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında 26 – 27 Haziran bankalar açık mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, 26 – 27 Haziran bankalar açık mı? Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Bugün bankalar açık mı?

26 – 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar, hafta sonları hizmet vermemekte. 26 – 27 Haziran tarihlerinde ise resmi tatil olmaması nedeniyle bankaların açık olacağı öngörülüyor. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmaması nedeniyle konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

26 – 27 HAZİRAN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. 26 – 27 Haziran tarihi hafta içine denk gelmesi nedeni ile kuyumcular açık olacaktır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.