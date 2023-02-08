Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yardım tırları deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar hangi bina depremlere dayanıklıdır merak ediyor. Peki, 25 yıllık bina depreme dayanır mı? 30 yıllık bina depreme dayanıklı mı? 10-15-20-25-30-35-40 yıllık binaların depreme dayanıklılığı nasıl? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, 25 yıllık bina depreme dayanır mı? 30 yıllık bina depreme dayanıklı mı? 10-15-20-25-30-35-40 yıllık binaların depreme dayanıklılığı nasıl?

25 YILLIK BİNA DEPREME DAYANIKLI MIDIR?

Kaç yıllık binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı konusu binanın yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin geçtiğimiz gün yaşanan depremde 1 yıllık yeni yapılan bina çökmüştü. Haliyle burada binanın yapısı başta olmak üzere birçok etken devreye giriyor. Sağlam yapılmış ve zemini sağlan 25 yıllık bina depreme dayanıklı olabileceği gibi zemini kötü ve kalitesiz malzemelerden yapılmış 5 yıllık bina depreme karşı dayanıklı olmayabilir. Bu tamamen değişken bir durumdur.

Depreme karşı dayanıklı bina için incelenmesi gereken noktalar:

- Binanın yapısı

- Zemin durumu

- Onaylanan projeye uygunluk

- Kiriş ve kolon durumu

- Binadaki rutubet durumu

RİSKLİ YAPILAR NASIL TESPİT EDİLİR? RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Riskli yapılar, Bakanlıkça, İdarece veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler; depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlarca tespit edilir. Riskli binaların tespiti malikler veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik yazılım sistemi üzerinden, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilerek alınacak risk raporu ile yapılır. Riskli yapı tespitlerinin masrafları maliklere aittir. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmamaktadır fakat yapı maliklerince yapılarının risklilik durumunun bir an evvel tespit edilmesi can güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca 6306 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. Riskli yapı tespitinde süre, Bakanlıkça, riskli yapı tespitinin süre vererek maliklerden istenilmesi hâlinde söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda ise süreyi Bakanlık belirleyecektir.

BİNANIN RİSKLİ OLDUĞUNA DAİR TESPİT RAPORU ALINDI. RAPORUN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNMEMİZ HALİNDE NE GİBİ BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ? İTİRAZLARI KİM İNCELER?

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenir. Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4'ü Üniversitelerce ve 3'ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceler. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşir ve yıkım süreci başlar. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılır.