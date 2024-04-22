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25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başvuruları Sonuçlandı

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25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne binin üzerinde belgesel başvurusu yapıldı. Festival, 29 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

(KARABÜK) - 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 29 Mayıs ile 1 Haziran arasında düzenlenecek. Son haftaya girilen başvuru sürecinde şu ana kadar yarışmaya binin üzerinde belgesel katıldı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 1 Nisan'da başlayan başvurucu süreci, 26 Nisan tarihinde son bulacak. Şimdiye dek festivale, binin üzerinde başvuru yapıldı.

"Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film", "Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film", "Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film" ve "Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek" olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek festivalin jüri koltuklarında ise duayen isimler yer alacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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