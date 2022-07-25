25 Temmuz Kemal Kılıçdaroğlu nerede konuşacak, hangi kanalda? Kemal Kılıçdaroğlu saat 10 açıklaması Twitter'da mı paylaşılacak?

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabında "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım." açıklamasını yaptı. Bunun ardından vatandaşlar, Kılıçdaroğlu açıklamasını nerede yapacak? Kılıçdaroğlu bir kanalda konuşacak mı? 25 Temmuz Kemal Kılıçdaroğlu nerede konuşacak, hangi kanalda? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması Twitter'da mı paylaşılacak? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

25 TEMMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE, HANGİ KANALDA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam 10'daki açıklaması Twitter hesabı üzerinden olacak, herhangi bir TV kanalında olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 10'da resmi Twitter hesabı üzerinden video yayınlanması bekleniyor.

25 TEMMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAAT 22.00 AÇIKLAMASI NEDİR?

Bu akşam 22:00'de açıklama yapacağını duyuran CHP lideri, Twitter hesabında "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması (bugün) 25 Temmuz 2022 saat 22:00 'da belli olacak. Açıklama yapıldığı anda haberimize ekleyeceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:

"Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım."