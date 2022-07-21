25 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 25 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 25 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki, 25 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı ı? 25 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

25 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

25 Temmuz Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı.