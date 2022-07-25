25 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Y. Kayserispor - Galatasaray
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 İH Konyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Beşiktaş - A. Demirspor
06:00 Fenerbahçe - G. Giresunspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 A. Alanyaspor - Kasimpaşa
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Sezonun Golleri
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Fenerbahçe - İstanbulspor
13:15 Süper Lig'in Gol Krallari
13:30 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Beşiktaş - Ankaragücü
15:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
16:00 Elazığspor - Galatasaray
17:30 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Trabzonspor - Diyarbakirspor
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Elazığspor
23:45 Süper Lig'in Gol Krallari