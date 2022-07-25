25 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Y. Kayserispor - Galatasaray 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:00 İH Konyaspor 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Beşiktaş - A. Demirspor 06:00 Fenerbahçe - G. Giresunspor 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 A. Alanyaspor - Kasimpaşa 09:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Sezonun Golleri 11:30 Süper Lig Haftanın Golleri 11:45 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Fenerbahçe - İstanbulspor 13:15 Süper Lig'in Gol Krallari 13:30 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 1. Lig Haftanın Golleri 14:00 Beşiktaş - Ankaragücü 15:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü 16:00 Elazığspor - Galatasaray 17:30 Süper Lig Haftanın Golleri 17:45 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 Trabzonspor - Diyarbakirspor 19:30 Süper Lig Haftanın Golleri 19:45 1. Lig Haftanın Golleri 20:00 Süper Lig Top 100 Gol 21:00 Spor Turu 22:30 Fenerbahçe - Elazığspor 23:45 Süper Lig'in Gol Krallari InterSinema.com / TV Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

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