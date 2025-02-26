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25 Şubat 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

25 Şubat 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
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25 Şubat 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online'da açıklanacak sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Sayısal Loto'nun nasıl oynandığı, tek kolon ücreti, sistem oyunu ve çoklu çekiliş seçenekleri hakkında da bilgi veriliyor.

25 Şubat 2025 Salı Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 25 Şubat 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 20Aralık 2025 Salı Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! Sayısal Loto çekilişi canlı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Salı ve Salı günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

25 Şubat 2025 Salı SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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