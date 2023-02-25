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25 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

25 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

01:00 Başlama Vuruşu

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:30 UEFA Konferans Ligi Özetler

03:10 UEFA Avrupa Ligi Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 Spor Artı

05:00 Spor Toto Süper Lig Goller

05:30 İleri Üçlü

06:28 İstiklal Marşı

06:30 Dünya Superbike Şampiyonası

07:20 İtalya Seri A Özetler

07:50 İskoçya Premiership Goller

07:55 Spor Takvimi

08:00 Dünya Superbike Şampiyonası

08:50 Spor Toto Süper Lig Goller

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:30 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona

15:30 Gündem Futbol

16:30 Spor Bülteni

17:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

23:00 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan İtalya Spor Trt TV Haberler

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