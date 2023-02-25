25 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
01:00 Başlama Vuruşu
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 UEFA Konferans Ligi Özetler
03:10 UEFA Avrupa Ligi Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 Spor Artı
05:00 Spor Toto Süper Lig Goller
05:30 İleri Üçlü
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Dünya Superbike Şampiyonası
07:20 İtalya Seri A Özetler
07:50 İskoçya Premiership Goller
07:55 Spor Takvimi
08:00 Dünya Superbike Şampiyonası
08:50 Spor Toto Süper Lig Goller
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:30 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona
15:30 Gündem Futbol
16:30 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
23:00 Teknik Analiz