25 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 25 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 Başlama Vuruşu 02:00 İtalya Seri A Özetler 02:30 UEFA Konferans Ligi Özetler 03:10 UEFA Avrupa Ligi Özetler 03:55 Spor Takvimi 04:00 Spor Artı 05:00 Spor Toto Süper Lig Goller 05:30 İleri Üçlü 06:28 İstiklal Marşı 06:30 Dünya Superbike Şampiyonası 07:20 İtalya Seri A Özetler 07:50 İskoçya Premiership Goller 07:55 Spor Takvimi 08:00 Dünya Superbike Şampiyonası 08:50 Spor Toto Süper Lig Goller 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona 12:30 Yüz Yüze Futbol 13:30 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona 15:30 Gündem Futbol 16:30 Spor Bülteni 17:00 Spor Haftasonu 19:00 Dakika Skor 21:00 Stadyum 23:00 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan İtalya Spor Trt TV Haberler

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