25 Şubat 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 25 Şubat 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Ömer 02:30 Dünden Sonra Yarından Önce 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 05:30 Söz 07:00 Ömer 08:45 Çöp Adam 11:00 Gecenin Ucunda 13:20 Dizi 16:00 Ömer 18:15 Star Haber 20:00 Kuşatma 21:30 Kuşatma 23:00 Çöp Adam Kaynak: InterSinema.com / TV Çöp Adam Ömer Dizi Star TV Haberler

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