25 Şubat 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Şubat 2023 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Kuzey Güney
04:00 Güneşi Beklerken
07:00 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
21:30 Herkül: Efsane Başlıyor
23:00 Dönüştürücüler