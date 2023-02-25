25 Şubat 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Şubat 2023 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:30 Dokuz Oğuz
02:45 Taçsız Prenses
05:00 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Dokuz Oğuz
14:15 Ego
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:15 Ego