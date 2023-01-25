25 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özcan Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 25 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (25 Ocak Çarşamba) Özcan Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Özcan Bey'in evine konuk olacak. Özcan Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Can Bey'in Özcan Bey'e verdiği puan : -



Kübra Hanım'ın Özcan Bey'e verdiği puan : -



Özgül Hanım'ın Özcan Bey'e verdiği puan : -



Nur Hanım'ın Özcan Bey'everdiği puan : -

