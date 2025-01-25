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25 Ocak 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32789 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

25 Ocak 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32789 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Ocak 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 25 Ocak 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

25 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Ocak 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

RESMİ GAZETE YAYIMLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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