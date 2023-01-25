25 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Ocak 2023 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:40 Şehrime Hoş Geldiniz
03:10 Türkiye'nin Seçim Serüveni
04:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:10 Hayallerinin Peşinde
05:30 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
14:45 Adını Sen Koy
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 İğne İplik
22:40 Al Sancak