25 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Ocak 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:00 The Minute
02:05 Tenis: Avustralya Açık
03:30 Snooker: World Grand Prix
04:30 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
06:30 Tenis: Avustralya Açık
09:45 Tenis: Avustralya Açık
10:30 Tenis: Avustralya Açık
13:00 Tenis: Avustralya Açık
16:15 The Minute
16:20 Biatlon Dünya Kupası
17:00 Biatlon Dünya Kupası
17:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
18:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:15 Binicilik Dünya Kupası
22:15 The Power Of Sport
22:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:45 Bisiklet: Tour Of San Juan