25 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 00:30 Z Raporu 01:30 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe 03:30 A. Konyaspor - Ankaragücü 05:15 Haftanın Golleri 05:30 A. Demirspor - B. Giresunspor 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kasımpaşa - M. Başakşehir 11:00 beIN Manşet 12:30 Trabzonspor - Bursaspor 14:00 Haftanın Golleri 14:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa 15:00 Beşiktaş - Alanyaspor 15:30 Başakşehir - Konyaspor 16:00 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:00 beIN 1. Lig 20:30 Sporun Mabetleri 21:00 Final 22:30 Haftanın Golleri 22:45 1. Lig Haftanın Golleri 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Fenerbahçe beIN TV Haberler

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