25 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Ocak 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
00:30 Z Raporu
01:30 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe
03:30 A. Konyaspor - Ankaragücü
05:15 Haftanın Golleri
05:30 A. Demirspor - B. Giresunspor
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kasımpaşa - M. Başakşehir
11:00 beIN Manşet
12:30 Trabzonspor - Bursaspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa
15:00 Beşiktaş - Alanyaspor
15:30 Başakşehir - Konyaspor
16:00 HK Ümraniyespor -Fenerbahçe
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 beIN 1. Lig
20:30 Sporun Mabetleri
21:00 Final
22:30 Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası