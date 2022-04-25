25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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25 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Bursaspor - Altaş Denizlispor
04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:15 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Kocaelispor - Manisa FK
18:00 Spor Hafta Sonu
20:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz