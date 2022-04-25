25 Nisan 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları - Haberler

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25 Nisan 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

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25 Nisan 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

25 Nisan 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

25 Nisan 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

TEBLİĞLER

–– Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/4)

–– Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/5)

–– Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/6)

–– Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/7)

–– Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/8)

–– İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/9)

–– Makina Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/10)

–– Asansör Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/11)

–– İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/12)

–– Kimya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/13)

–– Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/14)

–– Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/15)

–– Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/16)

–– Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/17)

–– Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/18)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/5)

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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