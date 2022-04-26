25 Nisan 2022 Haberleri
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25 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
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- Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
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- Son Dakika: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
- 7 milyon euroya anlaşma yakın! Fenerbahçe, Portekizli hoca için gün sayıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye teşekkür
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- HDP'li Paylan'ın skandal teklifine CHP'den ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir
- Mesut Özil isyan etti: Yok sayılmak beni çok kırdı
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- Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
- Metin Öztürk isim vermeden yeni hocayı işaret etti: Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
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