25 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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25 Nisan 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
01:00 Triatlon
02:30 Porsche Supercup
03:00 Bisiklet: Alpler Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
07:00 Bisiklet: Alpler Turu
08:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
12:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
12:35 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
13:45 Bisiklet: La Fleche Wallonne
14:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
18:00 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Porsche Supercup
20:00 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası