25 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Akrep burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep burcunun günlük burç yorumuna göre:

Her şey sizin istediğiniz gibi gitmiyor ve bunun getirdiği stresin bedelini sağlığınızla ödeyebilirsiniz. Talihsizliğinizi telafi etmek için kendinizi çok zorluyor ve yıpratıyorsunuz. Bunun her zaman mümkün olmayabileceğini kabul edin, rahatlayın ve her şey yolunda gitmese bile kendinize iyi davranın.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni ay, aşk hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor. Sizin için son derece mutluluk verici olacak bu gelişmenin büyüsüne kapılıp gerçekçi olmayan beklentilere girmemelisiniz. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. şanslı sayılar; 3, 21, 1, 18, 19, 20

