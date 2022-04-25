25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Nisan 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 A. Demirspor - Trabzonspor

03:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

03:30 V.karagümrük - G.giresunspor

05:15 Gaziantep Fk - Göztepe

07:00 A. Demirspor - Trabzonspor

08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

14:45 Fta Antalyaspor-y.kayserispor

15:15 Ök Y.malatyaspor-ih Konyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Ök Y.malatyaspor-ih Konyaspor

18:00 Maç Sonu

18:30 Taraftar

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Altay - Galatasaray

22:30 beIN Süper Lig

InterSinema.com / TV

Spor Toto Süper Lig, Münir Karaloğlu, Spor Toto, beIN, TV, Haberler

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