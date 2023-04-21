35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak Karadeniz gazında mutlu sona dün akşam ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile sisteme resmen aktarılan yerli gaz ile mayıs ayı doğal gaz faturalarının silineceği açıklandı. Peki, 25 Metreküp doğalgaz kaç TL? Aylık 25 Metreküp doğalgaz kaç TL'ye denk geliyor?

Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020 yılında keşfedilen ve denizin 2.200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ile yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan Karadeniz gazı resmen sisteme aktarılmaya başladı. Peki, 25 Metreküp doğalgaz kaç TL? Aylık 25 Metreküp doğalgaz kaç TL'ye denk geliyor?

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

12 ay boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazdan ücret alınmayacak. Alınan kararın faturalara 1 yılda 1.560, aylık ise 130 lira indirim olarak yansıması bekleniyor.

Yerli gazın devreye alınma töreninde milyonlarca vatandaşa müjde duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" dedi.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın ne zaman başlayacağına yönelik de bilgiler veren Bakan Dönmez, "Bayramdan sonra düzenlenecek faturalarla başlıyoruz. 25 Nisan'da başlarsak 25 Mayıs'a kadar, 1 Mayıs'ta olursa 30 Mayıs'a kadar. 1-2 haftalık prosesten sonra Mayıs ayında inşallah tüm evlerimizde kullanılır hale gelecek." açıklamasında bulundu.