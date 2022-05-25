25 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu nasıl? 25 Mayıs Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim yarıştı? - Haberler

25 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu nasıl? 25 Mayıs Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim yarıştı?
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TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Mayıs Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Mayıs Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 25 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (25 Mayıs Çarşamba) Ferhat Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Ferhat Bey'in evine konuk olacak. Ferhat Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
- 1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım
- 2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
- 4. gün yarışmacısı : Aynur Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Furkan Bey
Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.
25 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:
- Sedanur Hanım'ın Ferhat Bey'e puanı : 7 puan
- Furkan Bey'in Ferhat Bey'e puanı : -
- İlayda Hanım'ın Ferhat Bey'e puanı : 5 puan
- Aynur Hanım'ın Ferhat Bey'e puanı : 6 puan
Ferhat Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : -