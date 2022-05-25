25 Mayıs Survivor Türk-Yunan ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı? 25 Mayıs Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Mavi mi Kırmızı mı kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 25 Mayıs Çarşamba ödül yemeği nedir? Survivor Türk-Yunan ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı, hangi takım?

25 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor Türk-Yunan karışık ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor.

İlk mücadele Thomais ve Evrim arasında oynanacak.

Mavi takım 1-0 önde.

Ödül oyununda kadınlarda 2-2 eşitlik var.

Kırmızı takım kadınlarda 5-2 öne geçti.

Kırmızı takım 6-2 öne geçti.

Kadınlarda kazanan 8-3 lük skorla Kırmızı takım oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM (ÜNLÜLER)

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR 25 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 25 Mayıs Türk-Yunan ödül oyunu ödülü uçakla seyahat oldu. Ödülü kazanan takım otelde konaklayacak ve birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak.

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