25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? TV8 25 Mayıs yayın akışı! - Haberler

25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? TV8 25 Mayıs yayın akışı!
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Çarşamba günleri normalde Survivor olmuyordu. Fakat bugüne özel Survivor saat 21:30 'da başlayacak. Peki, 25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? Bugün Survivor neden var, yarın olmayacak mı? İşte detaylar...
Acun Ilıcalı dün ada konseyinde yarın ödül oyunu oynanacağını belirtti. Bunun ardından izleyiciler, 25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? merak etti. İşte detaylar...
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Berkan ve Hikmet olurken Ünlüler takımından Ayşe ve Sude oldu. Dün yapılan ada konseyinde elenen isim Ünlüler takımından Sude oldu.
Normalde Çarşamba günleri Survivor olmuyordu. Fakat yarın Türk-Yunan ortak ödül oyunu oynanacak. Bundan dolayı ödül oyunu ve ödül görüntüleri yarın TV8'de yayınlanacak.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 19:30 - Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm
- 21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm
- 00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
Normalde saat 20:00'da başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yarın yani 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Ardından Survivor ödül oyunu ekranlara gelecek.