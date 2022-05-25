25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? TV8 25 Mayıs yayın akışı! - Haberler

Acun Ilıcalı dün ada konseyinde yarın ödül oyunu oynanacağını belirtti. Bunun ardından izleyiciler, 25 Mayıs Survivor All Star var mı, bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? Survivor günleri ne zaman? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR DÜN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Berkan ve Hikmet olurken Ünlüler takımından Ayşe ve Sude oldu. Dün yapılan ada konseyinde elenen isim Ünlüler takımından Sude oldu.

BUGÜN 25 MAYIS SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Normalde Çarşamba günleri Survivor olmuyordu. Fakat yarın Türk-Yunan ortak ödül oyunu oynanacak. Bundan dolayı ödül oyunu ve ödül görüntüleri yarın TV8'de yayınlanacak.

TV8 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:30 - Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm

21:30 -Survivor All Star / Yeni Bölüm

00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk

BUGÜN ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK VAR MI?

Normalde saat 20:00'da başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yarın yani 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Ardından Survivor ödül oyunu ekranlara gelecek.

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