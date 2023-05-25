25 MAYIS HAVA DURUMU: Yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

25 Mayıs hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunda 12 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 25 Mayıs hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 25 MAYIS HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava raporu paylaşıldı. Buna göre, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü kuvvetli yağışlara dikkat uyarısında bulundu. Hava Sıcaklığı, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.