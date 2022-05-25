25 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? - Haberler

25 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

25 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

25 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

24 MAYIS SALI PUAN TABLOSU

DÜN KİM KAZANMIŞTI?

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