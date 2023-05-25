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25 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

25 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Mayıs 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Bisiklet: Burgos Turu

01:30 Tırmanış Dünya Kupası

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

05:30 Yelken: The Ocean Race

06:30 Tırmanış Dünya Kupası

07:00 Bisiklet: İtalya Turu

08:30 Bisiklet: Burgos Turu

09:30 Tırmanış Dünya Kupası

11:00 Tırmanış Dünya Kupası

11:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:00 Bisiklet: İtalya Turu

14:00 Bisiklet: Circuit Of Wallonia

15:30 Veenendaal Veenendaal Classic

16:30 Bisiklet: Antwerp Port Epic

18:00 Bisiklet: İtalya Turu

19:00 Tenis: Roland Garros

20:00 Judo Show

21:00 Le Mans 24 For 24

21:05 Tırmanış Dünya Kupası

22:00 Trail World Series

22:30 Bisiklet: İtalya Turu

23:15 Bisiklet: İtalya Turu

23:55 Le Mans 24 For 24

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport İtalya TV Haberler

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