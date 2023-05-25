25 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Mayıs 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet: Burgos Turu
01:30 Tırmanış Dünya Kupası
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
05:30 Yelken: The Ocean Race
06:30 Tırmanış Dünya Kupası
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Bisiklet: Burgos Turu
09:30 Tırmanış Dünya Kupası
11:00 Tırmanış Dünya Kupası
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:00 Bisiklet: İtalya Turu
14:00 Bisiklet: Circuit Of Wallonia
15:30 Veenendaal Veenendaal Classic
16:30 Bisiklet: Antwerp Port Epic
18:00 Bisiklet: İtalya Turu
19:00 Tenis: Roland Garros
20:00 Judo Show
21:00 Le Mans 24 For 24
21:05 Tırmanış Dünya Kupası
22:00 Trail World Series
22:30 Bisiklet: İtalya Turu
23:15 Bisiklet: İtalya Turu
23:55 Le Mans 24 For 24