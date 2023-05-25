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25 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Mayıs 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 A. Demirspor - Beşiktaş

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 FTA Antalyaspor - M.Başakşehir

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 HK Ümraniyespor - Ankaragücü

07:15 Gamer

08:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 A. Demirspor - Beşiktaş

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Samsunspor

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Gamer

16:00 FTA Antalyaspor - M.Başakşehir

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 1 Yıldız 10 Gol

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - V.F Karagümrük

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Başakşehir beIN TV Haberler

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