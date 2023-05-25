25 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Mayıs 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 A. Demirspor - Beşiktaş
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 FTA Antalyaspor - M.Başakşehir
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 HK Ümraniyespor - Ankaragücü
07:15 Gamer
08:15 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 A. Demirspor - Beşiktaş
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Samsunspor
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Gamer
16:00 FTA Antalyaspor - M.Başakşehir
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 1 Yıldız 10 Gol
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - V.F Karagümrük
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio