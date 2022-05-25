25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Takvimi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
18:55 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
21:00 Gündem Futbol
23:00 Futbol Anadolu